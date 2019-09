'A terrezz vecchie', terza edizione della gran festa di piazza

Per il 3° anno consecutivo si rinnova la festa del Centro Storico di Terlizzi, realizzata con la collaborazione di alcune delle realtà del quartiere (Ludoscuola BimBumBam e Vintage Kantina) e il prezioso contributo del progetto "Adotta un Orto"dell'Az. Agricola "Zingarelli Bio".

Una giornata di grande festa per grandi e piccini con mercatini artigianali e delle autoproduzioni, teatro dei burattini, balera in piazza e tante altre attività.



PROGRAMMA

Ore 10.00. Apertura Mercatino;

Ore 12.00 Balli folk in Piazza a cura di BalFolk;

Ore 13.30 Pranzo conviviale in piazza;

Ore 17.30 Animazione a cura della Ludoscuola BimBumBam;

Ore 18.30 Teatro dei Burattini "Pulcinella Molto Mosso" di e con Enrico Francone;

Ore 19.30 Pentolaccia a cura di Adotta un Orto;

Ore 21.00 Balera in Piazza con dj LoveVan a cura di Vintage Kantina