A Terlizzi la Seconda edizione di "A terrezz vecchie"

Una giornata in compagnia per portare festa, colori, musica, giochi ed artigianato in uno degli angoli più belli del centro storico di Terlizzi qual'è Via Michele De Napoli la caratteristica stradina che collega la Cattedrale al Borgo.



La festa nasce da una collaborazione della Ludoscuola BimBumBum, che per l'occasione festeggia il suo secondo anno di vita ed apre la sua terza stagione, e da due realtà della città di Terlizzi: il Vintage Kantina ed Adotta Un Orto (Azienda Agricola Zingarelli Bio).



La giornata iniziera dalla mattina alle 10 con gli espositori di bancarelle di artigianato ed autoproduzioni e proseguirà nel pomeriggio con un corteo festoso per le vie del centro storico accompagnati dall'Orchestra Clandestina.

Si proseguirà con le animazioni per bambini e la caccia al tesoro per le vie del centro storico e con la pettolata per assaggiare insieme pettole calde dolci e salate.



Chiuderà la giornata il concerto di musiche del Sud e di Terre di Bari con i Radicanto Due, la straordinaria voce di Maria Giacquinto, considerata una delle eccellenze di Puglia, sarà accompagnata dalla bravura del maestro Giuseppe De Trizio.

Due con una lunga esperienza e che gli ha visto costi collaborare fra l'altro con Teresa De Sio e Rais e musicare diverse edizioni dell'evento Hell in the Cave (la rappresentazione della Divina Commedia nelle Grotte di Castellana)



INFO 3403495018 - 3406190019 - 3292339109

bimbumbamterlizzi@gmail.com