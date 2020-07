A Villa Longo De Bellis l’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto

Giovedì 9 luglio, alle ore 21.00, a Villa Longo De Bellis (Lungomare Tenente Noviello, Bari – Palese), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Pietro Borgonovo, e con la partecipazione dei solisti Xenia Milas (violino) e Francesco Scagliola (elettronica dal vivo).

In programma l’esecuzione die seguenti brani: “Al par d'Amore”, per orchestra Prima esecuzione assoluta di Francesco Scagliola e Vivaldi “The four seasons” per violino, orchestra ed elettronica di Max Richter. L’iniziativa è con il patrocinio del V Municipio di Bari.

Ingresso con prenotazione obbligatoria.

Info: ecomuseourbanodelnordbarese@ gmail.com