Abel Maxwell con Kekko Fornarelli in concerto all'auditorium Vallisa

Un magico viaggio attraverso gli scenari jazz e pop degli ultimi decenni. Un duo eccezionale per un evento speciale ed inedito.

Domenica 28 gennaio ore 19.30 imperdibile live in Vallisa: Abel Maxwell, straordinario vocalist e musicista “Best Selling” in Canada e Kekko Fornarelli, uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo, in concerto.



Il canadese Abel Maxwell, alla voce e al pianoforte, sarà accompagnato da un inedito Kekko Fornarelli ai sintetizzatori, per una musica che non si lascia solo ascoltare, ma anche osservare: un tuffo in un vortice di sensazioni, dal forte al piano, dallo sfarzo alla semplicità, dal nero al bianco. Un concerto assolutamente da non perdere. Un bellissimo inizio per la rassegna “Musica in Vallisa"!!!





Abel Maxwell feat. Kekko Fornarelli

- MUSICA IN VALLISA, rassegna a cura di Kekko Fornarelli -



domenica 28 gennaio 2018, ore 19.30

Auditorium Diocesano La Vallisa

Piazza del Ferrarese, 4 - Bari



E' il debutto di una formazione inedita e di una produzione musicale che vi lascerà senza parole.



Abel Maxwell, artista tra i più riconosciuti nel Nord America, è compositore e produttore di fama internazionale

Ha collaborato con artisti del calibro di Miguel de Armas (Cuba), Bobby McFerrin (USA), ZPN (Canada) e Patrick Fiori (Francia), solo per citarne alcuni. Ha un modo particolare e sorprendente di mixare musica pop / R & B con un tocco di afro-beat, jazz e gospel.

Vincitore di numerosi premi a livello internazionale, è stato designato "Ontario 1st French Pop artist" da Radio Canada.



Kekko Fornarelli è un pianista, compositore e produttore.

Con quattro album pubblicati, due nuove produzioni in uscita nel 2018, e oltre 200 concerti in 40 Paesi nel mondo negli ultimi cinque anni, Kekko Fornarelli è attualmente uno degli artisti italiani più apprezzati nel mondo.

Ha sviluppato uno stile unico caratterizzato dal tentativo di creare musica da osservare, più che da ascoltare. Un modo particolare e tutto personale per raccontare storie, esprimere emozioni e ‘dipingere’ situazioni.

La sua musica è una morbida combinazione tra le più moderne idee nordeuropee e il lirismo neoclassico, filtrata dal suo caldo background mediterraneo.



"Un equilibrio quasi perfetto di tensione e libertà.

La musica di Fornarelli ha uno stile accattivante dalle radici classiche, con influenze che spaziano dal pop al trip-hop e al gospel"

Alison Gunn, Financial Times



“Finché ci saranno musicisti aperti come Kekko Fornarelli, il jazz continuerà ad essere la musica del mondo”

Paolo Fresu



Abel Maxwell, voce e pianoforte

Kekko Fornarelli, sintetizzatori e samples



Ticket:

- Intero € 12,00

- Ingresso riservato ai soci € 8,00 - previa sottoscrizione Tessera Socio #VallisaCULTURAOnlus (€5,00 una tantum - Con la tessera socio "Vallisa Cultura Onlus" entri GRATUITAMENTE ad 1 evento a tua scelta della mini rassegna “Musica in Vallisa"!!! Tesserandoti al costo di 5 euro hai vantaggi e sconti per tutto l'anno)



Info:

Eskape Music - 3938487194

Auditorium Vallisa - 337832542



PUNTI VENDITA:



- Box Office Feltrinelli - Bari, Via Melo 117 - 080.5240464

- Ass. Cult. MERIDIE - Bari, Via Sagarriga Visconti 140 - 3478451529

- Ass. Onlus Vallisa - Bari, Str. Vallisa 11 - 33783254

