Nella Città vecchia di Bari l'accensione della Luce perpetua presso un'antica Edicola raffigurante la Madonna Odegitria

In occasione dei festeggiamenti della Madonna ODEGITRIA (Bari CATTEDRALE), il circolo Acli – Dalfino, si è fatto portavoce c/o le Autorità isituzionali competenti per riaccendere la Luce perpetua ad un’antica e gloriosa Edicola votiva che rappresenta la Madonna dell’Odegitria (affresco del 1600) conosciuta nella Città vecchia come “la Madonne du uacidde” (la Madonna dell’uccellino).

Il 3 marzo dopo la S. Messa solenne in Cattedrale, in Corte Gianlorenzo, il circolo Acli – Dalfino, ringrazierà le Autorità istituzionali: Assessore alla Cultura comune di Bari ed il Presidente del 1° Municipio, e con i residenti sarà reso un omaggio poetico all’immagine della Madonna Odegitria.

Incontro h. in p.zza Cattedrale ore 19,30

INFORMAZIONI tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino).