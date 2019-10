Accesso rapido al test hiv: oggi e sempre prevenzione

Mercoledì 9 Ottobre, ultimo appuntamento con il progetto denominato “ACCESSO RAPIDO - Interventi per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV – finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari attraverso l’avviso pubblico relativo alle “AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA’ ADULTA”. Presso la sede operativa di Via Castromediano 66 (dalle ore 17.30 alle 20.00), i volontari del CAMA LILA, offriranno a quanti vorranno sottoporsi, il test salivare HIV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito, per rinforzare la capacità di vivere la sessualità in modo sicuro e responsabile, senza rinunciare al piacere e alla passione!

Ancora oggi, molti credono erroneamente che l’Aids riguardi solo i gay, i tossicodipendenti, le persone che si prostituiscono e i loro clienti, o comunque persone che hanno fatto scelte di vita in qualche modo “diverse”; ma si tratta di una convinzione basata su stereotipi e pregiudizi molto lontani dalla realtà. L’Hiv riguarda chiunque abbia una vita sessuale attiva: il fatto che il rapporto sessuale avvenga tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, che avvenga all’interno di una coppia stabile o di un rapporto occasionale, non cambia nulla.

Per sconfiggere l’Hiv, è necessario che le persone inconsapevoli di aver contratto il virus si sottopongano al test e possano così accedere tempestivamente alle cure.

Il test viene eseguito da personale formato ed è accompagnato, appunto, da un colloquio di counselling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti.

Mercoledì 9 Ottobre, l’accoglienza e l’accettazione delle richieste di esecuzione del test avverrà presso la sede operativa di Via Castromediano 66 (dalle ore 17.30 alle 20.00 – ultimo test 19.40) e l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione.

Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di accesso facilitato, dove potrà eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserito in un programma di cura.



Per informazioni chiamare lo 0805563269