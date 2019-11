Ad Altamura 'Accoglienza e dono', Giornata del Volontariato della Murgia Barese

Venerdì 8 Novembre 2019, alle ore 9:00, il CSV San Nicola e il Comune di Altamura organizzano Accoglienza e dono – Giornata del Volontariato della Murgia Barese, presso l’I.I.S.S. Michele De Nora di Altamura, plesso in via per Ruvo (direzione stazione FAL-Ruvo).

La Giornata è un’occasione di incontro e dialogo tra associazioni, studenti e docenti, tra mondo del volontariato e giovani.

Il volontariato è accogliere e donare attraverso la cultura della solidarietà, è strumento indispensabile per generare nuove comunità inclusive, coese e solidali. Così il volontariato diviene volano di reciprocità e attivatore di nuove relazioni caratterizzate da radicali trasformazioni sociali, economiche e politiche.

La giornata ha inizio con i saluti del Dirigente Scolastico dell’IISS Michele De Nora Giuseppe Achille, della Sindaca di Altamura Rosa Melodia, dell’Assessora alle Politiche Sociali Annunziata Cirrottola e del Presidente del CSV San Nicola Rosa Franco.

Alle ore 9:00 si tiene l’incontro dal tema “Dire, Fare, Donare!”, con don Geremia Acri, i giovani ospiti della Casa Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria e Leonardo Patella del Banco Alimentare di Altamura.

La Casa Accoglienza Santa Maria Goretti è un punto di riferimento importante per i migranti, i poveri e gli emarginati che possono ricevere una vasta gamma di interventi sul piano dell'assistenza sociale e dell’attenzione alla persona.

Leonardo Patella è un volontario del Banco Alimentare di Altamura, che opera nella quotidianità e rende possibile la solidarietà umana attraverso una grande rete messa a disposizione dei più poveri.

Alle ore 10:00 si attivano i Laboratori a cura degli Enti del Terzo Settore: donazione, disabilità, terza età e inclusione sociale, primo soccorso, protezione ambiente e animali, lotta allo spreco alimentare, immigrazione. I Laboratori esperenziali mirano a trasmettere agli studenti un modello di società inclusiva e più equa.

I Laboratori:

Amore per l’arte

Laboratorio pratico di inclusione sociale per la realizzazione di opere e manufatti

Cooperativa Nuovi Orizzonti e Anffas Gravina in Puglia

La cultura della vita

Dimostrazione pratica di manovre salvavita in caso di arresto cardiocircolatorio

P.A. Emervol Bitetto Emergenza Radio Volontari

Il percorso del Dono (informato, consapevole, anonimo e gratuito)

Il laboratorio promuove la cultura della donazione di organi, di midollo osseo e di sangue, l’incremento dei trapianti, la ricerca e la sensibilizzazione sulle malattie rare.

Rete donazione: Admo, Aido, Aned, Avis, Fidas, Amaram

Ambiente e animali

Il cane è un compagno di gioco, un amico da coinvolgere, ma spesso non si conosce quale deve essere il corretto approccio con l’animale. I partecipanti impareranno le giuste tecniche di relazione con il nostro amico a 4 zampe

Anpana



Indovina chi? Laboratorio di Birdwatch e di origami

I partecipanti impareranno non solo a identificare le specie avifaunistiche con le quali condividiamo le nostre città, ma anche le azioni di tutela e protezione a favore dell’ambiente e della fauna selvatica

Lipu Sezione Gravina e Alta Murgia

Together

Promozione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l’utilizzo dei giochi tradizionali

Anffas Altamura

Sei pronto? Buone pratiche di protezione civile

Il laboratorio illustrerà le buone pratiche di protezione civile, gli ambiti e le modalità di intervento dell’associazione

Gruppo Operativo Le Aquile Altamura

Volontariato tra generazioni

Laboratorio polifunzionale per la realizzazione di oggetti artigianali

Auxilium e dintorni

Lotta agli sprechi alimentari

Decalogo esplicativo delle buone prassi contro gli sprechi alimentari

Confconsumatori Altamura

Io sono!

Un momento di confronto e dialogo sul tema dell’immigrazione

Associazione Fornello