Al Teatro Duse di Bari, la Compagnia Teatrale "Tiberio Fiorilli" porta in scena la commedia "Acqua di limone"

Nei giorni dal 10 al 20 Aprile 2018 alle ore 21.00, dal martedì al venerdì, presso il Teatro Duse di Bari, la Compagnia Teatrale "Tiberio Fiorilli" porterà in scena la commedia "Acqua di limone" con Caterina Firinu, Marilù Quercia.

SINOSSI - …e quando piove a loro l’ombrello non serve per “ripararsi” ma per “parare” i colpi di fulmine e se arriva un tornado quello è il momento di giocare ai “desideri” e rincorrersi con il vento, aspettare i tuoni sfidando il temporale ad acchiapparello e nelle pozzanghere loro ci saltano dentro ridendo, piangendo, urlando abbracciate.

“Parti?”

“No!”

“ Ma se parti, poi torni ?”

“ E chi lo sa ?”

“ Se non lo sai tu? “

“ Io non lo so !!!”

“ Forse sei già partita e ora sei tornata ? ”

“ Da dove ?“

“ Non lo so ! ”

ACQUA DI LIMONE è il dialogo improbabile tra Penelope ed Elena, meravigliosamente imperfette . Storia di donne ... forse di mille donne quante una donna sola può contenere, forse più forti di tutta la mediocritá che hanno intorno. Storie una dentro l’altra, un gioco di scatole cinesi, un labirinto in cui ci si può perdere ridendo e sorridendo ma anche trovare insieme una via di fuga. Un inno “all’arte di essere fragili"! Mai giocare con le bombe ad orologeria perché prima o poi faranno Buuummmmm…

Scenografia: Damiano Pastoressa

Info e prenotazioni: 080/5046979