Acquasumarte - Dirockato winter 2019/2020 a Kambusa rock bar

''Dopo la parentesi "Vaffancover", ritorniamo ad occuparci di musica con la M maiuscola. Giovedì 19 Dicembre gli Acquasumarte saranno ospiti del Dirockato Winter 2019/2020 per presentare il loro nuovissimo disco "Vita d'artista", uscito il 7 Dicembre per DISCHI UAPPISSIMI.

Ricordiamo al pubblico dirockato che gli Acquasumarte erano presenti nella line-up del Dirockato Festival del lontanissimo 2010 e che sono l'unica band sopravvissuta alla sindrome da "scioglimento" che ha coinvolto la maggior parte delle band monopolitane negli ultimi dieci anni...''



ACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette addosso.



Nel 2018, a distanza di quattro anni dall'album “Torniamo presto”, Vincenzo Aversa, Antonio Conte, Francesco Todisco e Federico Caramia, pubblicano insieme a Dischi Uappissimi, l'album "Vivere non si può".

Sette nuovi inediti registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Bale Bulatovic, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante e Luciano D'Arienzo.



Il 7 Dicembre 2019 esce, sempre per Dischi Uappissimi, il nuovo album "Vita d'Artista": un lavoro dal titolo significativo che vuole invitare l’ascoltatore a riflettere sull’importanza e sulle difficoltà di essere artista, in primis della propria vita, perché non c’è bisogno di essere pittore o musicista per vivere una vita d’artista, la vita stessa è uguale all’opera d’arte, la vita d’artista la facciamo tutti, ognuno nel proprio ambito di attività.

Nell’era dei singoli e dello streaming, il nuovo album, omogeneo nella struttura, negli arrangiamenti e nei testi delle canzoni, rivaluta il concetto stesso di album e si avvicina all’idea di concept come opera coerente e unitaria e forma, con il precedente “Vivere non si può”, un’opera unitaria.

"Vita D'Artista" torna a toccare temi più intimi e personali per invitare a riflettere sul concetto di vita uguale opera d’arte e quindi sulla vita d’artista che tutti facciamo, per riscoprire il senso e il valore della vita stessa.



Tutti i brani dell’album, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, prima presso “LeDune Recording” e poi nello studio “Giungla” di Martina Franca tra il 2017 e il 2019, si avvalorano di due featuring: con Renzo Rubino e con Carmine Tundo e d’importanti collaborazioni con musicisti pugliesi: Giorgio Spada, Luciano D’Arienzo, Ronny Gigante, Valentino Fanizza.





Vincenzo Aversa: voce e chitarra acustica/elettrica

Antonio Conte: tastiera

Francesco Todisco: batteria/percussioni

Pierfrancesco Trisolini: basso elettrico





http://www.facebook.com/Acquasumarte/

https://www.instagram.com/acquasumartemusica





OSPITE DELLA SERATA: Jimmy Tastiera



Tutto il meglio del peggio della musica in un DJ set dissacrante e divertente a base di mash up e remix inediti. Dai grandi classici della musica italiana, alle grandi hit internazionali, passando per sigle TV e cartoni animati, rielaborati in chiave provocatoria. Incursioni e travestimenti nello show di Jimmy Tastiera: il diggei che non c'era!





Start: 22:00

Ingresso gratuito

Kambusa Rock Bar (Monopoli) - ang. via S. Quasimodo, Via Luigi Cadorna, 1

Info: www.facebook.com/DirockatoMonopoli

Mail: dirockato@gmail.com

lucianodarienzo@gmail.com



Il Dirockato Winter è supportato da RADIO RKO, Bari Rock City e Radio Frequenze Pirata..