Acquasumarte live in birreria Attenti al luppolo di Noci

Forse è vero che a volte vivere non si può, anche se, cambiando la prospettiva di osservazione, probabilmente vivere si può ma non sempre questa vita si riesce a farla esplodere per davvero. Quando questo? Quando magari non si dà spazio alle gioie del cuore e alla cura dell'animo, e invece di utilizzare questo mondo come strumento per la felicità ci perdiamo nelle dolorose corse di conquista e di potere di un qualcosa che prima o poi scomparirà. Iniziamo a vivere allora e facciamolo dalla musica, che è uno strumento perfetto di felicità! Il 16 Agosto, in Birreria, incontriamoci e assaporiamo le pulsazioni positive di un piano, una batteria, una voce, un basso e una chitarra ... Per voi gli ACQUASUMARTE!



A distanza di quattro anni dal primo album “Torniamo presto”, il progetto pugliese ACQUASUMARTE nato nel 2007 per volontà di Vincenzo Aversa e dal 2010 divenuto gruppo a tutti gli effetti con all’attivo numerose e importanti esibizioni live, mantiene la promessa e si appresta a pubblicare il secondo album “Vivere non si può”.

Titolo significativo quello scelto dalla band pugliese per segnare il ritorno sulla scena che non lascia molto spazio all’immaginazione e invita a una profonda riflessione sulla difficoltà del nostro vivere moderno.

I nuovi sette brani inediti si allontanano molto dai suoni e dai temi che hanno caratterizzato gli esordi del progetto e poi il percorso del gruppo dalle prime esibizioni al Dirockato Festival, Giovinazzo Rock Festival, Buco Bum Festival e Aritmia Mediterranea per citarne alcuni, fino alle più recenti come al Farm Festival, Cellamare Music Festival e Cinzella Festival.

Nell’era dei singoli e dello streaming, “Vivere non si può”, nella sua struttura omogenea con arrangiamenti e testi delle canzoni sostanzialmente legati l’uno all’altro, rivaluta il concetto di album e si avvicina all’idea di concept album “come opera coerente e unitaria” tipica della metà degli anni Sessanta.

In questo nuovo lavoro, la chitarra acustica lascia il posto all’elettrica e le tastiere, nel precedente disco appena accennate, questa volta sotto le mani di Antonio Conte, diventano definitivamente protagoniste sostituendo totalmente il sassofono.

La sezione ritmica con Francesco Todisco alla batteria e la new entry Federico Caramia al basso diventa più robusta e incisiva. I testi di Aversa, sostenuti da un cantato più ricercato e nervoso, abbandonano le tematiche più intimiste e personali per orientarsi con rinnovata passione e spirito di denuncia verso temi sociali. Tutti i brani dell’album, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, prima presso “LeDune Recording” e poi presso “Giungla” di Martina Franca, si avvalorano della collaborazione d’importanti musicisti come il serbo ma da alcuni anni residente in Puglia, Bale Bulatovic (chitarra elettrica nei brani “Vivere non si può” e “La vita non è vita”), Sebastiano Lillo (chitarra resofonica

nel brano “Questo paese”) e Ronny Gigante in arte Gigante e già bassista della band Moustache Prawn (ukulele e cori nel brano “Hai ragione tu”). L’accattivante quanto elegante artwork del disco è opera dal grafico Giuseppe Sciorsci.

“Vivere non si può” è anche la title track che nei prossimi giorni anticiperà con un videoclip realizzato da bara.tro l’uscita di questo nuovo album prevista per il 27 aprile nei negozi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.



Con noi gli amici di Yes We Radio con tutta quella passione che ci fa sentire vivi.



Appuntamento quindi a Giovedì 16 Agosto H22 ACQUASUMARTE Live in BIRRERIA



In apertura la giovanissima Lory Coletti.



Buona musica e buona vita!