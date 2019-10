Acquasumarte live - piano e voce

ACQUASUMARTE è la scelta libera dai condizionamenti, per ritrovare il proprio stile, di chi ama suonare senza etichette addosso.



ACQUASUMARTE è un progetto che nasce per volontà di Vincenzo Aversa a Monopoli (Bari) nel 2007 e con Giovanni Longo, Verio Colella e Francesco Todisco diventa una band nel 2010.

Nel 2011, con la collaborazione di Giorgio Spada, Aversa, Longo, Colella e Todisco, registrano i primi 5 inediti raccolti nell'album “Appena in tempo”.

Nel 2012 la band vince il BadSide Contest e si esibisce al festival "Aritmia Mediterranea" di Molfetta insieme a I CANI e IL TRIANGOLO.

Nel 2012 il brano "Avevo quindic'anni" viene inserito nella compilation MEID IN PUGLIA, progetto del MEI volto alla valorizzazione delle giovani realtà musicali regionali emergenti del nostro Paese, viene trasmesso durante il programma radiofonico DEMO L'Acchiappatalenti di Michael Pergolani e Renato Marengo in onda su Radio1 con l'obiettivo di scoprire nuovi talenti musicali e diventa sigla di una delle puntate di SETTEPIÙ contest musicale e format televisivo rivolto agli studenti delle scuole superiori della città di Monopoli andato in onda sull'emittente locale CANALE 7.

Nel 2012 il brano "Migliore di nessuno" viene inserito nella compilation degli artisti finalisti del concorso MEI Superstage dedicato alle band emergenti e presentata in occasione del MEI Supersound di Faenza

Nel 2012 la band partecipa alla campagna crowdfunding del Gruppo FARFA - Cinema Sociale Pugliese musicando, con i brani "Migliore di nessuno" e "Ovunque vai", il video-documentario di Genuino Clandestino in Puglia, "Campo Libera Tutti".

Nel 2013 la band è ammessa al progetto I MAKE ACADEMY e partecipa presso i laboratori urbani g.lan di Alberobello al workshop di arrangiamento e pre-produzione in sala prove con i Deproducers: Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigallia e Max Casacci.

Nel 2013, sempre con la collaborazione di Spada, registrano 11 brani di cui 6 nuovi e nel 2014 pubblicano in edizione limitata e numerata a mano l'album “Torniamo presto”.

Nel 2015 la band è tra le vincitrici del contest “Canzoni a manovella“ e si esibisce al Farm Festival di Alberobello.

Nel 2016, Aversa, Todisco e Antonio Conte, arrangiano, suonano e producono con la collaborazione di Fabrizio "Faco" Convertini presso "Le Dune Recording", l'album d'esordio del progetto NEERA (Rossana Longo).

Nel 2018, a distanza di quattro anni dall'album “Torniamo presto”, Aversa, Conte, Todisco e Federico Caramia, pubblicano insieme a Dischi Uappissimi, l'album "Vivere non si può".

Sette nuovi inediti registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Bale Bulatovic, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante e Luciano D'Arienzo.



Vincenzo Aversa: voce

Antonio Contest: pianoforte

ACQUASUMARTE - Live

Voce e Pianoforte



venerdì 25 Ottobre 2019

ore 21:00