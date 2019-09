Nel Gioco Del Jazz, inizia la rassegna “Adelante” con Anat Cohen & Trio Brasileiro

Prende il via l’XI stagione concertistica dell’Associazione Nel Gioco Del Jazz con la rassegna “Adelante”. Il primo appuntamento, dei dodici in cartellone, è un evento dal sapore internazionale: Anat Cohen & Trio Brasileiro!

Nata e cresciuta in Israele ma residente a New York dagli anni Novanta, Anat Cohen, classe 1975, è senza dubbio la più interessante e personale clarinettista attualmente attiva sulla scena jazz.

Una presenza scenica carismatica, che coniuga virtuosismi ed espressività, grazie ad una profonda conoscenza dei più svariati linguaggi musical. Tutto questo rende Anat una delle figure più interessanti dell’attualità jazzistica. Nella sua musica convivono senza soluzione di continuità il jazz tradizionale, la sperimentazione, la musica classica e la tradizione folklorica sudamericana.

In questo appuntamento, a Bari, si esibirà con il Trio Brasileiro: Douglas Lora, alla chitarra, Dudu Maia, al mandolino e Alexandre Lora alle percussioni.

In occasione del primo concerto, prima dell’esibizione degli artisti, l’Associazione “Nel Gioco Del Jazz” sorteggerà:

5 VINCITORI TRA TUTTI GLI ABBONATI DEL SETTORE A e

5 VINCITORI TRA GLI ABBONATI DEL SETTORE B.

Ai 10 vincitori 1 ABBONAMENTO GRATIS, CIASCUNO, PER LA NOSTRA RASSEGNA CROSSOVER (qui tutti i dettagli http://www.nelgiocodeljazz.it/ 2019-2020-fuori-stagione- adelante)

INOLTRE

si sorteggeranno, TRA TUTTI COLORO CHE ACQUISTERANNO UN BIGLIETTO, sempre per il CONCERTO di Anat Cohen, ben 10 ABBONAMENTI PER LA NOSTRA XI STAGIONE - ADELANTE - nel settore C!



Costo abbonamenti rassegna “Adelante” (12 concerti)

settore A: 228 €

settore B: 156 €

settore C: 84 €

Prevendita: 12 €



