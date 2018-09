Adriano Annino - Marco/Tom/Moll



MICROBA

Via Giambattista Bonazzi 46, Bari

Venerdì 28 settembre 2018, ore 19,00



Terzo appuntamento espositivo del 2018 di MICROBA che presenta venerdì 28 settembre alle ore 19 Marco/Tom/Moll, nuovo progetto artistico e mostra personale di Adriano Annino a cura di Nicola Zito.

L’artista, che vive e lavora a Milano, espone per la prima volta a Bari la sua più recente e inedita produzione, una serie di dipinti, disegni e video che raccontano la storia dei tre protagonisti (Marco, Tom e Moll) intrecciandone le vicende in un’unica narrazione visiva che, tra suggestioni e reinterpretazioni del passato, affonda pienamente le proprie radici nel contemporaneo.

La mostra di Adriano Annino, organizzata con l’Associazione culturale Achrome, con cui MICROBA rinnova la proficua collaborazione, sarà aperta e visitabile fino al prossimo 26 ottobre 2018.



MICROBA si pone lontano dal canonico concetto di galleria d’arte e, anche in questo nuovo ciclo di eventi, rinnova la propria aspirazione di spazio laboratoriale e sperimentale. Attraverso le opere e le esperienze di artisti giovani ma già di respiro nazionale e internazionale, il centro barese persegue la propria missione nel territorio e intende introdurre stimoli di riflessione nel contesto culturale circostante.



L’Associazione culturale Achrome è un collettivo che opera nel campo dell'Arte Contemporanea, muovendosi tra molteplici ambiti, dalla didattica alla ricerca, dall'organizzazione di eventi espositivi alla formazione professionale. Intessendo rapporti con il territorio, Achrome si propone di favorire un rinnovato e più proficuo dialogo tra la città – e i suoi abitanti – e le dinamiche dell'Arte Contemporanea.



Adriano Annino (Napoli, 1983) vive e lavora a Milano. Dopo la laurea in filosofia della musica e il diploma al conservatorio, sviluppa una ricerca artistica in ambito pittorico sperimentando la contaminazione con linguaggi eterogenei, che spaziano dalla musica all’immagine in movimento, indagando la contemporaneità nelle dinamiche relazionali all’interno della comunicazione post-digitale. Negli ultimi anni è stato protagonista di diverse mostre personali Termoclino Guidarello, Casa Vuota, Roma 2018; Centers Thermocline, Ateliermultimedia Galerie, Vienna, e Termoclino Marinella, Nuvole Arte Contemporanea di Montesarchio (BN) nel 2017; Walls have mouths to tell, Villa Rusconi, Milano 2015; A day in the life, Lem, Sassari 2014. Finalista nel 2017 per la città di Torino al T.I.N.A Prize e vincitore nel 2014 del premio ArteCa di Arte Rugabella, ha preso parte a svariate collettive tra cui, nel 2018, Condizione, presso Eléphant Paname a Parigi e Angry Boys, al Det Ny Kastet Museum di Thisted in Danimarca; nel 2017, Linea Inquieta, dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività, presso Palazzo Ceschi di Valsugana (TN); nel 2015, Some Velvet Drawings, ArtVerona; nel 2014, Third, presso la Robert Kananaj Gallery di Toronto; nel 2012, Dall’alto e dal basso, Palazzo Chianini-Vincenzi di Arezzo.



Adriano Annino

Marco/Tom/Moll

A cura di Nicola Zito



MICROBA

Via Giambattista Bonazzi 46

70123 – Bari



Inaugurazione: venerdì 28 settembre 2018, ore 19

Dal 28 settembre al 26 ottobre 2018

Da martedì a sabato, dalle ore 17 alle ore 20



Info:

MICROBA

+39 3927385558 – spaziomicroba@gmail.com

https://www.facebook.com/microba46/?fref=ts



ACHROME

+39 3470866802 – associazioneachrome@gmail.com

https://www.facebook.com/acachrome/?fref=ts