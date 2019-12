A Noci con Dialoghi sulla poesia: “Adriatica. Poesie dalle due sponde di Levante” a cura di William Vastarella

Lunedì 16 dicembre alle ore 19:30 da Fatti di carta, la nuova libreria indipendente di Noci, è la volta del secondo appuntamento con Dialoghi sulla poesia, un format che vede protagonisti Vittorino Curci, Giovanni Laera e William Vastarella. Questo secondo appuntamento è l’occasione per presentare il libro curato da Vastarella per la Stilo editrice: Adriatica. Poesie dalle due sponde di Levante. Antologia dei versi più evocativi e rappresentativi dell’Adriatico, un viaggio poetico tra i paesi dei diversi autori: Italia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia e Albania.

Il curatore si chiede se esiste una specificità letteraria dell’Adriatico. Può la poesia individuare, attraverso testi e contesti, una speciale comunità ‘adriatica’? Vastarella, insieme a Curci, che è uno dei poeti presenti nella raccolta, e Laera proveranno a rispondere nel secondo dei tre incontri, in forma di dialogo, sull’arte poetica.

William Vastarella è nato a Napoli, vive a Bari ed è docente di materie letterarie nella scuola secondaria. Nel 2008 ha conseguito il dottorato in Teoria del linguaggio e scienze dei segni. Si interessa di analisi dei testi e di comunicazione. Collabora con riviste letterarie e alcune sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie.



Fatti di carta è stata inaugurata il 19 ottobre scorso. Nasce nei locali dove un tempo, fino agli anni ’50 circa, il nonno materno della libraia, Annalisa Colucci, conduceva la Premiata Cereria Roberto e dove si producevano candele e crema per le scarpe. A distanza di molti anni Annalisa ha riaperto quei locali dando vita alla libreria indipendente del paese dove è possibile trovare libri di case editrici indipendenti, per adulti e bambini.

Scheda libro: https://www.stiloeditrice.it/ scheda-libro/autori-vari/ adriatica-9788864791760-20. html