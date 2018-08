"Aeronautico è il ciel" serata Paolo Conte agli Airiciclotteri

Un affascinante viaggio nel meraviglioso mondo di questo straordinario interprete della Canzone d’Autore italiana, la sua Poetica le sue Immagini le sue Canzoni il suo Jazz.

Posto Unico € 7,00

Under 18 e Universitari e 5,00

Eventopanzerotto € 10,00 (Bevanda+Panzerotto+Evento)

Botteghino ore 18:30

Prevendita ARENA Airiciclotteri Strada Massimi - Losacco 4 Bari

Info&Prenotazioni 333 8996814



Mike ZONNO Chitarra&Voce

Aldo DI CATERINO Flauto Trav.

Leonardo DI GIOIA Fisarmonica

Pierpaolo MARTINO Contrabbasso



Mike Zonno inizia la sua attivita' di musicista come cantante&bassista nei “JAGUARS “ storico gruppo Beat barese della fine degli anni Sessanta.Durante gli anni Settanta guida diverse formazioni di Dance Music attive in Italia e all'estero ( Svizzera-Germania-Austria-Danimarca-Norvegia).Agli inizia degli anni Ottanta intraprende lo studio del contrabbasso Jazz e suona con la Jazz Jamboree Band ,gruppo di jazz tradizionale,partecipando ad alcuni festival e apparizioni televisive. Voce solista della Bogey Blues Band con cui registra nel 1983 uno storico concerto per RAI 3. Per conto della Camerata Musicale Barese suona con alcuni grandi nomi del Jazz:(Massimo Urbani,Gianni Basso,Marcello Rosa,Steve Groosman,Enzo Randisi,Robin Keniatta,Bob Mover ecc.)Nel 87 a Perugia fa parte dell'organico della Big Band della Berklee Summer School di Umbria Jazz.Successivamente ha continuato la sua attivita' come leader di diverse formazioni di impianto jazzistico.Nel 2009 ha prodotto in veste di contrabbasista&cantante il CD “Don't Misbehave” tributo al grande Fats Waller figura intramontabile del periodo classico del jazz riscuotendo un buon riscontro dalla critica specializzata.Alla sua attivita' di musicista alterna quella di organizzazione e direzione artistica di rassegne ed eventi musicali. (JAZZ al Cinema-Percorsi del JAZZ - BARI in BLUES - ELLA&LOUIS The Fabulous Duets – “Blues Breakers Renewed TRIBUTO a John MAYALL e Eric CLAPTON” - NIGHT&DAY The Cole Porter Songbook - MARILYN MONROE Best Songs - MUSICAMARECANTOPOESIA - “TANGHI” –“MUSIC FOR JAPANIMAGES – “FADO encontra JAZZ” – Et maintenant on chante BECAUD – Hit Parade ’68 ecc.)



Discografia: (Prod. MUSICARTEPOESIA)

DON’T MISBEHAVE Thomas “Fats” Waller Tribute 2009

FADO encontra JAZZ Da Amalia RODRIGUES a Dulce PONTES 2015

Et Maintenant on Chante Bècaud 2017

Gallery