Agavè - waiting for the sunset

AGAVÈ - Domenica 21 una nuova festa sul mare...''Immagina la sabbia di un nuovo Lido di Capitolo...una bella spiaggia attrezzata, ...immagina un bar e una bella zona ristoro... immagina un gradevole sottofondo musicale ad accompagnare il tuo relax Domenicale ... Immagina un amico che ti può riservare lettini e ombrelloni... OK puoi smettere di immaginare...''

Domenica al Lido Le AGAVI Capitolo...

Ingresso in lista Colella



Da mezzogiorno vi aspettiamo per vivere un mix di emozioni fino al tramonto ed oltre. *WAITING FOR SUNSET*



Isole food. Aperitivi. Musica Coinvolgente. Happy Hour. Dj set.

In un lido tutto per noi.



Prenota il tuo spazio in riva al mare. Lettini, sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento disponibilità. Ampia zona ristoro e relax



Le Agavi beachclub

s.s. 379 km 8, Contrada Losciale, 70043 Capitolo BA

Info e prenotazioni al 333.1383031