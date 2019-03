Agostino Marangolo in concerto a Casamassima

Un mostro sacro della musica italiana giungerà presto a Casamassima, precisamente presso il Laboratorio urbano “Officine UFO” di via Amendola 28. Lo staff di mentiCreattive, suo gestore, è lieta di far conoscere al suo pubblico Agostino Marangolo, famoso batterista siciliano che, nella sua pluridecennale carriera, vanta collaborazioni con Pino Daniele, Goblin, James Senese, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Mia Martini, Niccolò Fabi e tanti altri.



L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo, a partire dalle ore 18.30. Il musicista delizierà il pubblico presente suonando alcuni storici pezzi e raccontando, tra una nota e l’altra, la sua carriera, ricca di aneddoti e di esperienze vissute ad altissimi livelli.



C’è da sottolineare che il Laboratorio urbano “Officine UFO” nasce qualche anno fa come contenitore culturale a vocazione soprattutto musicale e che ora, proprio in nome di quel sodalizio – dopo la sua ristrutturazione, l’arrivo di nuove attrezzature e il conseguente lancio della sala prove e registrazione – è pronto a vivere al massimo il suo rapporto con tale forma artistica. Chi meglio di un musicista della sua levatura e del suo ‘Storytelling’ per soddisfare qualsiasi palato musicale?

Per informazioni e prenotazioni: 345 0014656.