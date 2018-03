Agricolori bio e consumatori si incontrano: all'arena Giardino primo appuntamento con il 'mercato biologico certificato'

Domenica 18 marzo, nell’Arena Giardino, in via Caldarola, a Japigia, si svolgerà il primo degli appuntamenti con il “Mercato Biologico Certificato” organizzato dall’AIAB Puglia - Associazione Italiana Agricoltura Biologica in collaborazione con il Municipio I.

L’iniziativa, in programma ogni terza domenica del mese dalle ore 10 alle 13, vedrà protagonisti i produttori biologici pugliesi, le cooperative sociali e le associazioni partner di Aiab Puglia che, con le loro attività, intendono promuovere una qualità della vita urbana più sana, a partire dalle periferie.

Lo scopo del progetto è quello creare un legame tra gli agricoltori bio e i consumatori e garantire, in un momento di grande espansione dell’agricoltura biologica, una certezza di autenticità dei prodotti bio.

I mercatini saranno sempre accompagnati da eventi informativi con ingresso libero nella sala interna all’arena e saranno accompagnati da interventi, videoproiezioni, dibattiti.

“La manifestazione - commenta la presidente del Municipio I Micaela Paparella - ha la finalità di promuovere l'agricoltura biologica quale modello di sviluppo sostenibile basato sui principi di salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione del territorio e del benessere dei consumatori. È un’iniziativa molto interessante che intende stimolare i cittadini a ripensare alle loro abitudini culinarie e a immaginare un modello diverso di alimentazione”.

La presidente del Municipio I interverrà alle ore 12.

Il programma completo del progetto è disponibile al seguente link https://www.facebook.com/events/355039888236109/