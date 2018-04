Ainé in concerto all'Officina degli Esordi

Entra nel vivo la programmazione di HUG Fest, un nuovo festival ideato e prodotto dalla collaborazione tra Playbrown Group e Bass Culture, fruibile gratuitamente all'interno dell’Officina degli esordi di Bari .



Venerdì 6 aprile è il turno del giovane cantante nu-soul Ainè, che ha già avuto modo di farsi conoscere al pubblico pugliese su palchi prestigiosi come il Locus festival ed il Medimex.

Ingresso libero, con inizio alle ore 21:00



Nel 2017 Ainè firma ed entra ufficialmente nella scuderia di Universal Music Italia, ennesima tappa importante di un percorso che in pochi anni ha contribuito all’evoluzione sonora e performativa del musicista:

l’esperienza al prestigioso Berklee College fo Music di Boston, dove ha frequentato (grazie ad una borsa di studio assegnatagli come unico cantante proveniente dall’Europa) un corso di live performance; show in location come il Medimex in apertura a Solange, condividendo il palco per l’occasione con Serena Brancale e Davide Shorty e open act ad artisti del calibro di Robert Glasper al Locus Festival.



Il nuovo EP UNI-­‐VERSO fa da ponte tra quello che è stato Generation One e ciò che sarà il prossimo album, in calendario per il 2018 e prodotto da Universal Music Italia.

Le nuove sonorità strizzano l’occhio agli sviluppi elettronici che hanno invaso il mondo della black music.

Il nome dell’Ep ritrae la direzione di un percorso in un Unico Verso, come un moto dinamico ma lineare, costantemente rivolto in avanti. Anche la produzione artistica ha subito un progresso decisivo: affidata ad un team di tre produttori Alessandro Donadei , Emanuele Triglia e Pasquale Strizzi, è frutto di una lunga ricerca su suoni di derivazione più digitale rispetto al precedente lavoro discografico.

Il sound si ispira alle più moderne produzioni neosoul/hiphop di stampo americano, ma con più elementi di elettronica. L’intento dei producer è stato quello di dare vita a qualcosa di diverso e innovativo, partendo da una matrice d’ispirazione su cui si è lavorato per modernizzarla e renderla più contemporanea. UNI –VERSO è suonato interamente con strumenti analogici e non con virtual instrument.

La scelta si è orientata al riportare al suono quella patina di credibilità che il team ha ricercato per lungo tempo.