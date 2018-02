Ad Alberobello l'incontro "Aiutare a guarire il passato"

Parte di un progetto internazionale che coinvolge nella stessa giornata decine di ex campi di concentramento e di transito in Austria, Croazia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Giappone, Belgio, Stati Uniti, Italia e molti altri ancora.Al momento partecipano al progetto: Austria, Belgio, Germania, Polonia, Cechia, Slovacchia, Giappone, USA e anche l'Italia. Molti altri paesi stanno progettando di partecipare.

Alcune nazioni hanno già ottenuto il permesso dalle autorità per poter svolgere l'OM Chanting in luoghi quali: Mauthausen, Sered (Slovachia), Terezin (Cechia), Buchenwald Neuengamme (Germania) e in Polonia hanno già iniziato e fare regolarmente OM Chanting in luoghi molto vicini agli ex campi di concentramento.

Anche in Italia ci sono progetti che hanno già ottenuto il permesso dalle autorità.

Uniamoci per un grande Ma Om Chanting di Puglia e lavoriamo per guarire le ferite del passato, che si riversano sul presente. Nel 2018 si ripropone il progetto OM Chanting negli ex campi di concentramento. E' stata proposta una data unificata in Europa e in altre parti del mondo, che sarà il 24 FEBBRAIO 2018.

L’anno scorso si sono svolti degli eventi OM Chanting in luoghi pervasi da energie drammatiche e di sofferenza.

Il il luogo che in Puglia ha rappresentato per lunghissimo tempo un centro per la raccolta di ebrei (ma non solo) che poi venivano istradati ad altri campi di concentramento è la " Casa Rossa".

In questo luogo per tanti lunghissimi anni, la sofferenza e l’angoscia è stata di casa. Addirittura anche dopo la guerra, fin quasi ai giorni nostri, con l’ultima destinazione di carcere minorile.

Stiamo parlando della “Casa Rossa” situata vicino Alberobello. Il campo è stato, di volta in volta, di internamento, concentramento, transito, confino, prigionia, per profughi, ecc.