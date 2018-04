Serata di beneficienza "Aiutiamo Raffaele"

Venerdì 27 Aprile Vi aspettiamo a partire dalle 20:30 per una serata di Beneficenza a favore di Raffaele e aiutarlo a sostenere le cure di cui ha bisogno.

Finalmente possiamo svelarvi i nomi degli artisti che gentilmente hanno aderito a questa serata di beneficenza:

- Il duo musicale "Il Riccio" con Nicola e Luigi

- Un altro duo creato per l'occasione Elio Arcieri e Pippo Lombardo

-"I Comisastri " Piero Bagnardi e Friends

- Scuola di Danza "Latin Soul"

- "Souleil" con Fabio e Mariella

- Daniele Condotta

- Antonello Vannucci

e tanti altri amici artisti verrannno a trovarci durante lo spettaccolo.

Si ringrazia lo sponsor "Panificio Bon Pan" che ci delizierà con i suoi prodotti a fine serata.



IL RICAVATO SARA' DEVOLUTO PER L CURE RIABILITATIVE DI RAFFAELE CAROFIGLIO



MediaPartner Canale100 La Radio