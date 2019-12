L' americana Akina McKenzie ospite del “Joy’s World Tour Music”

Per il nono appuntamento della rassegna “Joy’s World Tour Music”, il Joy’s Pub di Bari ospita venerdì 20 dicembre alle 22 il concerto della “blues –soul- jazzy woman” americana Akina McKenzie. La cantane e chitarrista californiana presenterà in anteprima i brani tratti dal suo nuovo e ultimo album “ The Black Phoenix”.

Nata a Los Angeles 29 anni fa, la McKenzie ha vissuto una vita molto intensa nonostante la sua giovane età. Ben presto, infatti, ha dimostrato la sua passione per il blues e il soul che, grazie alle sue qualità vocali, risente anche le influenze dei luoghi dove ha vissuto: California, Tennessee, Canada e Svizzera, dove attualmente vive.

Nella sua canzone “Miracle Man”, ad esempio, si accompagna con una chitarra blues innovativa, ma traspare anche un’atmosfera oscura che ricorda il grande Tom Waits. Con la sua chitarra suona blues e jazz, ma anche musica classica, nelle sue composizioni, infatti, gioca con le progressioni classiche e le trasforma in qualcosa di nuovo, creando uno stile personale e a tratti nostalgico.

Con la sua straordinaria e misteriosa voce può cantare indifferentemente brani blues, gospel e soul, ma anche dolce ninna nanna da sogno. Nelle sue canzoni trasporta con grande orgoglio ed eleganza suggestioni malinconiche di estremo impatto emotivo.

