“Aktors Live - La vita reale degli attori secondo noi” in scena al Pro Loco Babilonia di Molfetta

“Aktors Live - La vita reale degli attori secondo noi” approda a Molfetta preso il Pro Loco Babilonia il 28 e 29 aprile per la rassegna teatrale di Malalingua

Si apre ancora il sipario, sabato 28 alle 21:00 e domenica 29 aprile alle 18:30, per la rassegna teatrale “Altrove. Teatro è follia” di Malalingua, diretta da Marco Grossi e Marianna de Pinto a Molfetta, presso il Pro Loco Babilonia, in Via San Gioacchino 1. A calcare le scene saranno William Volpicella e Valentina Gadaleta con “Aktors Live - La vita reale degli attori secondo noi” di cui sono autori ed interpreti.

La stagione molfettese prosegue, dunque, ospitando una coppia di attori che aprirà al pubblico le porte della propria casa e della propria vita per condurlo nel magico mondo del precariato attoriale, del complicato rapporto degli artisti con i social network, e dell’apparenza (s)legata alla professionalità. Con il cinema a portata di tutti, spesso ci ritroviamo fra gli amici degli attori. Siamo, così, puntualmente convinti della bella vita che fanno, fatta di tappeti rossi da percorrere e autografi da firmare. Ma sorgono spontanee delle domande: in casa parlano sempre impostati? Quindi recitano sempre?

Sarà “Aktors Live - La vita reale degli attori secondo noi” a dare una risposta a questi ed altri interrogativi attraverso quel continuo gioco fra realtà e finzione che consente al teatro di raccontare il quotidiano catapultandolo sul palcoscenico. Gli “WilVa”, attori per professione e precari per passione, ovvero William Volpicella e Valentina Gadaleta, sono una coppia nel vita, oltre che sotto i riflettori.

Formatosi presso l’Accademia Dello Spettacolo “Unika” di Bari, William Volpicella, regista e attore pugliese, è stato insignito nel 2010 della menzione “Prova D’attore” per essersi distinto fra i partecipanti maschili del laboratorio “Essere Attori” del Bif&st – Bari International Film & tv Festival; nonché nel 2011 del ″Premio Community Web” per il festival “Dietro la quinta” come autore e interprete di “Finto potere”. Regista di spettacoli teatrali come “Tra vento e mare – L’amore secondo Lucio Dalla”, “Donne che danno”,“Dall’uomo in su”, “D. di donne e…”, “Sogni e Bugie”, “Anche i diavoli hanno le ali”, “Nel camerino di Petrolini”, vanta anche collaborazioni cinematografiche. Per il grande schermo ha recitato ne “Le frise ignoranti”, “Pane e burlesque” e “Ci vediamo domani”.

Valentina Gadaleta è diplomata presso presso “SDM - La Scuola del Musical” di Saverio Marconi | Milano. In teatro è stata interprete, fra gli altri, in “Quando andavamo al cinema Umberto” di Paola Martelli, “Storie di Donne” di Paola Martelli, “Tutti esauriti” di Franco Spadaro, "La strada" di Vito Di Leo. Annovera partecipazioni televisive e ruoli per il Cinema in cortometraggi come “Cento volte buonanotte” di Paola Borracino e “Oliver” di Andrea Martelli, nonché in noti film quali "La cena di Natale" di Marco Ponti, “Io che amo solo te” di Marco Ponti e “La vacanza che non ricordo più” di Jeff McGary.

Per info, costi e prenotazioni di biglietti per lo spettacolo rivolgersi ai seguenti contatti: 3454213629 – 3494037423 - 080 9722881 (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13:00 / dalle 16:00 alle 19:00); info.malalingua@gmail.com