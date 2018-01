Lo spettacolo "Aktors" in scena nella rassegna comica del Teatro Di Cagno

Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio al Teatro Di Cagno di Bari, il duo WilVa, composto da William Volpicella e Valentina Gadaleta, porterà in scena “Aktors live”, divertente spettacolo, scritto dallo stesso Volpicella, che mette in mostra la vita di due attori, che, spesso, nella realtà non è proprio come la si può immaginare.

In scena i due, diretti da loro stessi, risponderanno in maniera spesso ironica, ma non solo, alle tante domande e ai miti sulla vita degli attori nel quotidiano, quando sono lontano dalle luci dei riflettori e che non è fatta solo di tappeti rossi e autografi e non è assolutamente facile. Questo lavoro nasce come sviluppo dell’omonimo progetto realizzato sul web da William, che ha studiato recitazione presso un’accademia di Bari e che nel 2015 è stato tra i protagonisti del film “Le frise ignoranti”, con Lino Banfi e Valentina, che dopo aver studiato a Bari con Paola Martelli si è diplomata presso La Scuola del Musical di Saverio Marcon a Milano e che ha partecipato ai film “Io che amo solo te” e “La cena di Natale”, regia di Marco Ponti.

In poco più di un’ora, tra risate e riflessioni verranno messe in mostra le abitudini, i modi di fare e i sentimenti dei due ragazzi impegnati nel settore dello spettacolo, con tutti i pro e i contro di questo loro percorso di vita, che molto spesso li porta a cimentarsi con varie sfide.

Teatro Di Cagno – C.so A. De Gasperi 320 – Bari

Infoline: 0805027439 - 3487632546

Inizio spettacolo: 21:00