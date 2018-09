Il grande concerto internazionale di Akua Naru chiudee il Festival itinerante dei Trulli a Monopoli

Domenica 9 settembre il grande concerto internazionale di Akua Naru chiuderà invece il Festival itinerante tra i Comuni di Alberobello, Monopoli, Fasano, con la direzione artistica di Gaetano Partipilo (ore 21, banchina Solfatara, ticket 10 euro + 1 euro d.p. all’infopoint turistico della Città di Monopoli, online SU apuliaticket e, solo per la la sera del concerto, all’infopoint comunale gestito dalla proloco situato alla banchina solfatara a Monopoli).

Poetessa, artista hip hop e attivista, Akua Naru è originaria di New Haven, Connecticut. Con uno stile che ricorda Tracy Chapman e Lauryn Hill, rimane folgorata dall’hip hop e dalla gospel music. Attivista afroamericana per la difesa delle donne: legge Malcolm X, Angela Davis, Assata Shakur e studia canto, teatro e songwriting. La sua musica è un inno alla lotta senza fine delle donne di colore di ieri e di oggi. Akua è riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di diffondere messaggi sociali e politici, e integrare le tradizioni orali della poesia nella sua musica, un sapiente mix di jazz, blues, nu soul, hip hop, e slam poetry.

“The Blackest Joy” è il titolo del suo spettacolo e terzo album. Il progetto si concentra sulla maternità e sul patrimonio africano. “My Mother’s Daughter”, primo singolo, è una canzone a tratti oscura e mistica, altrove radiosa e ricca di speranza; un racconto generoso di femminilità nera, spiritualità dell’Africa occidentale, appartenenza e sorellanza.

Girato a Lomé, Togo, e diretto dall’artista tedesco Joachim Zunke, il video mostra Akua Naru, la mistica viaggiatrice, e descrive il matrimonio tra il suo mondo interiore e quello esteriore. Un omaggio visivo alla femminilità nera del continente africano e della diaspora.

BIGLIETTI AKUA NARU: 10 euro + 1 euro d.p.

infopoint turistico della Città di Monopoli, via Garibaldi 8, telefono 0804140264, email info.monopoli@viaggiareinpuglia.it

Vendita online: apuliaticket. Link diretto http://apuliaticket.gigaworld.it/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=3577

SOLO PER LA SERA DEL CONCERTO I BIGLIETTI SARANNO IN VENDITA ANCHE ALL’INFOPOINT COMUNALE ALLA BANCINA SOLFATARA GESTITO DALLA PRO LOCO.

I biglietti venduti on line dovranno essere convertiti con biglietti cartacei al punto vendita di via Garibaldi a Monopoli (all'ingresso di banchina Solfatara non sarà possibile effettuare la conversione)

INFO: www.costadeitrulli.events