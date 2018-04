La compagnia dei Teatranti in scen al gran cafè Chantant a Molfetta

Si terrà sabato 21 aprile alle ore 20.30, il quinto appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Protagonista del quinto spettacolo è “La Compagnia dei Teatranti" di Bisceglie con lo spettacolo "Al Gran Cafè Chantant”. Compagnia nota al grande pubblico per la loro partecipazione in vari film comici, porterà in scena una commedia in cui i protagonisti, due coppie di teatranti di prosa classica sono alle prese con la "crisi del settore" di inizio Novecento, rappresentando un trait d'union con i giorni nostri. Miseria, scappatelle e discutibili ambizioni artistiche sono gli elementi che caratterizzano la commedia e che non vi lasceranno delusi, per una serata all'insegna del divertimento ma anche della riflessione.



Al Gran Cafè Chantant narra gli espedienti per campare di un gruppo di teatranti di prosa classica alle prese con la "crisi del settore" di inizio novecento a causa dello straripante successo di una nuova forma di spettacolo, appunto il cafè chantant o in italiano caffè concerto, per lo più formato da numeri di arte varia (recitazione, canto, ballo, giochi di prestigio ecc.) e rappresentato in locali nei quali si potevano consumare bibite e generi alimentari nel corso dello stesso spettacolo. Ai predetti artisti si aggiunge un pout-pourri di personaggi con le loro miserie e le loro vittorie, tra scappatelle, guapperie e discutibili ambizioni artistiche, il tutto per divertirsi con gusto e riflettere su un particolare momento di crisi etico-sociale del tempo.

Il cast è formato da 15 attori della “Compagnia dei Teatranti” e 14 ballerini della scuola “Studio Danza” di Trani, regia di Enzo Matichecchia.



Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com . Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo. http://www.compagniadeiteatranti.it/al-gran-cafe-chantant.html