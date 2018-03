Al Gran Shopping Mongolfiera, musica e solidarietà si incontrano

Ci siamo quasi, manca davvero poco all’appuntamento per colui o colei che potrà realizzare un desiderio grazie al concorso “Regalati un sogno” del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera, in occasione del 10° compleanno. Domenica 25 marzo, verrà estratto il vincitore del super premio di € 30.000,00, utili a realizzare il desiderio espresso nel video registrato nelle settimane precedenti. Ad animare la galleria del centro commerciale la grande musica di Radio Selene che trasmetterà in diretta tutte le emozioni della finale. Dalle 18.00, Uccio De Santis e Umberto Sardella, con la loro comicità, intratterranno il pubblico e premieranno il fortunato cliente! Ma il Gran Shopping Mongolfiera, sempre molto vicino al territorio, nell’ occasione devolverà un’importante contributo all’Associazione Trenta Ore per la Vita ONLUS impegnata con l’associazione A.Ge.B.E.O. per finanziare la realizzazione a Bari del “Villaggio dell'Accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo”, struttura che accoglierà le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari. La struttura, unica nel suo genere in tutta la Puglia, sorgerà su un suolo confiscato e assegnato definitivamente all’Agebeo ubicato in un’area molto vicino ai principali ospedali oncologici cittadini. Il Villaggio, è composto da otto unità abitative, di circa 47 metri quadri ciascuna, circondate da ampi spazi verdi e alberi d’ulivo, che sono stati spostati e saranno reimpiantati successivamente, e sono previsti anche un’area giochi per i bambini e un parcheggio. Infine, in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto del centro commerciale, verranno consegnati 117 libri per bambini all’associazione A.Ge.B.E.O.