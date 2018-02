Al Gran Shopping Mongolfiera la grande parata di Carnevale con i carrelli eco-allegorici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 7 al 13 febbraio, la sensibilità e la creatività dei più piccoli si scatenano sui temi del riciclo e del carnevale per il 10° compleanno del Centro Commerciale. È tutto pronto al Gran Shopping Mongolfiera per l’imperdibile appuntamento con i Carrelli Eco-Allegorici. Da mercoledì 7 a martedì 13 febbraio, semplicissimi carrelli della spesa, trasformati in carri allegorici con materiali da riciclo secondo l’inventiva dei bambini delle scuole primarie del territorio, saranno esposti in galleria, in occasione del carnevale e sul tema del 10° compleanno del Centro Commerciale. L’eco-evento ha visto la realizzazione di numerosi lavori dei piccoli, in cui ognuno, con la propria scuola, si è occupato di allestire un carrello rivisitato con materiali di riciclo come plastica, ferro e carta. I carrelli della spesa potranno essere trasformati, infatti, secondo creatività ed inventiva, in mini carri allegorici capaci di lasciare a bocca aperta, per impegno ed ingegno, anche i più bravi maestri cartapestai del territorio. Una sfida di ingegno e creatività, capace non solo di proporre un momento di sano divertimento, di socializzazione ed aggregazione tra le scuole del territorio, ma anche di porre l’attenzione su importanti temi come, riciclo, salvaguardia e cura dell’ambiente, alla base della cultura civica di grandi e piccoli. Appuntamento conclusivo, poi, per martedì 13 febbraio alle 18:00, con la Grande Parata dei carrelli eco-allegorici ed una grande festa carnascialesca in maschera, con tanta animazione, allegria, musica e colore per tutti i bambini.

