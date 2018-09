Al Joy’s Pub di Bari Federico Pacifici e Totò Onnis in scena con una parte del romanzo “Facciamo che io ero”

Sarà una presentazione “recitata” quella in programma, domenica 9 alle 20.30, al Joy’s Pub di Bari (Corso Sonnino 118/D, info: 080.554.28.54). Federico Pacifici, attore e autore del romanzo “Facciamo che io ero” (Ed. I libri di Icaro), e l’attore Totò Onnis, proveranno a vista in senso teatrale, i personaggi di una piccola parte del romanzo. Senza rete e senza prove. Pacifici interpreterà Italo, mentre Onnis vestirà i panni di Fernanda e altri due personaggi maschili: un baby pensionato e un poliziotto, così come due attori fanno quando studiano un testo e ancora non hanno individuato l’attrice ideale e gli altri interpreti.

Il romanzo racconta di Italo, personaggio che ipotizza cosa sarebbe stata la sua vita se fosse stato diverso da sé. Formula cinque ipotesi, cinque variazioni e le intreccia. Un percorso in cinque variazioni sulla vita. Lo sforzo dei protagonisti, in particolare degli Italo, i cinque Italo, che vedono proiettata accanto a sé, la propria compagna Fernanda, di volta in volta diversa, è quello di sopravvivere in un paese che percepiscono a rotoli, in crisi totale di ideali, valori e prospettive.

L’autore prova a raccontare due solitudini incolmabili, moltiplicate per 5 solitudini di 5 coppie, sempre Italo e sempre Fernanda i protagonisti. Incolmabile anche dall’affetto degli animali che ciascuno si è scelto, un cane lui e una gatta lei, 5 cani e 5 gatte. A Roma, al Nomentano, intorno a Villa Paganini, sebbene piccola e triste, autunnale anche d’estate.

Federico Pacifici e Totò Onnis sono attori di teatro, cinema, televisione e radio. Entrambi diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma, dove Pacifici ha studiato tra gli altri con l’amatissimo maestro Orazio Costa Giovangigli. Onnis, invece, con Aldo Trionfo. Pacifici ha lavorato tre stagioni al Piccolo Teatro di Milano e, tra gli altri, con i registi Gianni Amelio, Marco Bellocchio e Daniele Vicari. Ha vissuto più di tre anni a New York lavorando come attore. Onnis ha lavorato con i registi Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi e per tre anni allo Stabile di Torino con Mario Martone. È nato negli Stati Uniti, ma la vita lo ha portato a Bari.