Al Mat laboratorio urbano arriva un mostro sacro dell'elettronica internazionale: Telefon tel aviv!

A dieci anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo album “Immolate Yourself” e dalla tragica scomparsa del socio ed amico Charles W. Cooper, Josh Eustis torna in Europa per promuovere “Dreams Are Not Enough”, il nuovo album di Telefon Tel Aviv in uscita su Ghostly International il 27 Settembre. L’artista di Chicago sarà in Italia tra Novembre e Dicembre per 5 date imperdibili, accompagnato nella performance dai visuals di Krsn/Pfadfinderei, già al suo fianco nel progetto Second Woman.

Info e prenotazioni sul circuito Do It Yourself Ticket o al numero 060406.



https://www.diyticket.it/events/Musica/3175/telefon-tel-aviv-dreams-are-not-enought-live