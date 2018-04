Al Nicolaus hotel di Bari "Battisti in jazz” con la jazz studio orchestra di Paolo Lepore

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica pop e jazz quello del prossimo 29 aprile al Nicolaus Hotel (in via Cardinale Agostino Ciasca, 27) di Bari. La Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore omaggerà il grande Lucio Battisti con il concerto “Battisti in jazz”, rivisitando alcuni dei suoi innumerevoli successi. A rendere prezioso questo concerto tre splendide voci, quelle di Stefania Di Pierro, Gaia Gentile e Savio Vurchio. Inizio ore 20.30.

I biglietti saranno in prevendita presso il Box Office Feltrinelli in via Melo da Bari, 117 (tel. 080.5240464 – Infotel: 080.5682111).



La Jazz Studio Orchestra nasce nel 1976, grazie all’impegno e alla passione del M° Paolo Lepore, che ancora oggi la dirige, e di un gruppo di strumentisti amanti del genere jazz. È la prima formazione jazzistica in Italia e vanta eccellenti collaborazioni internazionali, come Eddie Davis, Chet Baker, Joe Newmnan e Dizzy Gillespie, e nazionali come Giorgio Gaslini, Massimo Urbani e Paolo Fresu, solo per citarne alcuni.

Stefania Di Pierro, nata a Bari, ha conseguito la licenza di "Teoria Musicale e Solfeggio" al conservatorio "Tito Schipa" di Lecce e studiato canto lirico al conservatorio "Niccolò Piccinni"di Bari; ha inoltre studiato con la cantante americana Rachel Gould e partecipato ai seminari di Elvin Jones e David Liebman. Numerose le esperienze come voce solista dei Tempo Cinque e Intensive Jazz Sextet.Canta; altrettanto numerose le collaborazioni tra cui la OGVJ Big Band, la Jazz Art Small Orchestra, la Istria Swing Band, la Sunsea Big Band, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Roberto Ottaviano, Michele Mirabassi, Mario Rosini, Cico Cicognani, Nabuk, Rosalia De Souza e Sam Paglia.

Gaia Gentile, nata ad Acquaviva delle Fonti, inizia i suoi studi musicali presso la scuola il “Pentagramma” di Bari, sotto la guida del maestro Fabio Lepore. Qui intraprende lo studio del pianoforte con Onofrio Paciulli e Guido Di Leone. Dal 2009 comincia professionalmente la sua carriera di solista e all’interno del gruppo a cappella “Mezzotono”. Nel 2012 ha frequentato e conseguito il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma con insegnanti del calibro di Luca Ward e Fioretta Mari. Vanta collaborazioni con Giò di Tonno, Mario Rosini, Swingle Singers, the Magnets, Full Moon, Neri per Caso e la Jazz Studio Orchestra di Paolo Lepore. Nel 2016 è finalista di Area Sanremo.

Savio Vurchio, nato a Trani, inizia a coltivare la sua passione per la musica dedicandosi alle percussioni cubane prima come autodidatta, poi studiando solfeggio ritmico. Nell'86 entra a far parte di un gruppo reggae suonando per circa 2 anni nei vari clubs del territorio nazionale. Verso la fine dell'88 costituisce una propria band “Gli Animalamente”, con un repertorio soul e funky e acid jazz. Molte le collaborazioni: Mark Murphy, Andy j.Forest, Eric Daniels, J.S.Orchestra Tullio De Piscopo, James Tompson e Jenny B, Nico Stufano, Paolo Romano e Mimmo Campanale.