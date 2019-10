Al reverso di Bari Eena Dell'aquila presenta "Analisi illogica dell'amore"

Sarà presentato domenica 3 novembre presso Reverso Unconventional Bistrot (Strada Vallisa, 79) di Bari, l’esordio letterario di Elena Dell’Aquila dal titolo “Analisi illogica dell’amore” (Les Flaneurs Edizioni), menzione speciale alla quarta edizione del Premio “Ludovica Castelli”. Dialoga con l’autrice il giornalista e scrittore Dino Cassone. L’evento è a ingresso libero ed avrà inizio alle ore 18.30.



Roberta vive la sua adolescenza su un filo, tra molte domande e poche risposte sul futuro che l’attende, tra le incertezze dell’ultimo anno di liceo e il desiderio proibito e inesplorato di ama¬re un’altra donna: Laura, la sua supplente di Italiano, nel pieno di una crisi coniugale e personale. Anna, l’amica di sempre di Roberta, nella sua eroica battaglia contro il cancro, nell’ostinatezza di vincerlo e di avere una seconda vita, sarà l’anello di congiunzione tra le due.

Tre donne che uniscono il loro sguardo e sommano vibrazioni. Tre vite che si intrecciano generando una nuova storia dal finale inaspettato. Un romanzo scritto con mano delicata, in cui si mescolano malattia, morte, rinascita, dolore, emozioni e tanto, tantissimo amore, quell’amore vero destinato a non avere mai una fine.



Elena Dell’Aquila è nata a Fasano (Br) nel 1985. Ha studiato Lingue per il commercio estero a Macerata perché ama viaggiare per conoscere luoghi e gente nuova, immaginando le loro storie, anche se preferisce scriverne di nuove. Attualmente lavora nel settore turistico. Analisi illogica dell’amore è il suo primo romanzo.