Al Villaggio del Fanciullo di Bari il 27 dicembre Wake Up Gospel Project in concerto

Un appuntamento da non perdere a Bari per chi ama la musica e l’atmosfera natalizia il Concerto Gospel a cura di Wake Up Gospel Project, giovedì 27 dicembre presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria, Villaggio del Fanciullo, a partire dalle ore 20. Il gruppo nasce nel 2005 a Martina Franca (Ta) e si afferma da subito come nuova e travolgente realtà italiana della gospel music, premiato nel 2011 come Miglior Gruppo Gospel Italiano e organizzatore del WakeUp Gospel FEST. Il Wake Up Gospel Project ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale: Neri per Caso, Karima, Mariella Nava, Mario Rosini, Iskra, Luca Pitteri, Louvain Demps (USA), Isaac Cates (USA), Rosey Cosby (USA), Knagui Giddins (USA), David Blanc (USA), Orlando Johnson (USA), Dave Randolph (USA), Leann e Carl Albrecht (USA), Graziano Galatone, Orchestra ICO della Magna Grecia. Il live presso il Villaggio del Fanciullo fa parte di “Vivere Insieme la Magia del Natale”, la grande rassegna di eventi organizzata dal Municipio 2 di Bari e portata in piazza dagli operatori della Cooperativa Sociale Progetto Città, che fino a sabato 5 gennaio 2019 propone spettacoli, giochi, racconti, laboratori, visite guidate, teatro, concerti dedicati alle bambine, ai bambini e alle famiglie di Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. Per il Presidente del Municipio 2, Andrea Dammacco, “il palinsesto di appuntamenti gratuiti per i cittadini del municipio è pensato per condividere in senso collettivo la gioia, l’attesa, le emozioni e le tradizioni del Natale, per rendere l’occasione delle feste un’esperienza di cittadinanza attiva e di promozione e valorizzazione dei beni comuni, nonché di riflessione sulla solidarietà, la mutualità, i legami che fondano il senso più profondamente etico e sociale dell’essere comunità”. Il Natale, legato alla dimensione non solo religiosa, ma anche sociale e culturale della festività, diventa un’occasione per trovarsi e ritrovarsi come famiglia e come comunità, per ascoltare i desideri e i bisogni dei bambini e delle bambine, per trascorrere insieme del tempo libero di qualità. Il calendario prevede performance di artisti di strada e attività di giocoleria itineranti in piazze e strade, il Magico Natale Tour con attività ludiche e laboratori artistico-creativi in piazza e una serie di eventi speciali: - Sabato 29 dicembre Visita guidata al presepe vivente di Pezze del Greco (BR), dalle 15 - Sabato 29 dicembre e Domenica 30 dicembre Visita guidata al presepe vivente di Matera - Giovedì 3 gennaio 2019 Aspettando la Befana con tombolata e animazione e a seguire spettacolo teatrale a cura di Giacomo Dimase, Auditorium Municipio 2, dalle 15.30 - Sabato 5 gennaio 2019 Spettacolo teatrale di giocoleria a cura di Cristian Lisco, Parco Don Tonino Bello, dalle 10 Per il programma completo e gli appuntamenti degli spettacoli itineranti è possibile consultare il pdf allegato e la pagina Facebook Magia del Natale Municipio 2 Per informazioni: organizzazione@progettocitta.org, tel 080 9262102 (Immagine wakeupgospel.it)