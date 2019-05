Giovedì 30 maggio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Aladdin», diretto daGuy Ritchie, con Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith e Marwan Kenzari. È la versione live-action del primo «Aladdin» (1992), film d'animazione targato sempre Disney. Si ispira alle celebri novelle orientali de «Le mille e una notte», e al ladruncolo Aladdin, innamorato della principessa Jasmine.