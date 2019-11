“L'albero dei desideri”: una giornata dedicata all'incontro nel Centro servizi per le famiglie di Torre a Mare

Domenica 17 novembre, dalle ore 12 alle 18, nel Centro servizi per famiglie di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati), si terrà “L'albero dei desideri”, un evento dedicato all’incontro e allo scambio.

Il programma, organizzato dalla struttura finanziata dall’assessorato al Welfare, prevede il pranzo sociale aperto a tutti e, a seguire, l’allestimento dell'albero natalizio, che sarà addobbato con messaggi contenenti i desideri dei partecipanti, e una performance di teatro danza condotta da Carmen De Sandi insieme alle donne che frequentano il centro di Torre a Mare.