Al Teatro Abeliano "L'albero della memoria ovvero la Shoah raccontata ai bambini"

Al teatro Abeliano nuovo appuntamento per la rassegna “A teatro con mamma e papà” la Compagnia Catalyst porta in scena "L'albero della memoria ovvero la Shoah raccontata ai bambini" per la regia di Riccardo Rombi (ore 17 e 18.30, info 080.542.7678).

Catalyst

L’ALBERO DELLA MEMORIA al teatro Abeliano

da 8 anni

di Riccardo Rombi dal testo di Anna Sarfatti e Michele Sarfatti “L'albero della memoria”

regia Riccardo Rombi

con Alba Grigatti, Francesco Franzosi

Partendo dal testo di Anna Sarfatti, Riccardo Rombi ha costruito una cornice narrativa in cui due personaggi, un gitano giramondo che di mestiere semina ricordi e una ex staffetta partigiana, ora postina, si ritrovano all’alba vicino a un canneto dove hanno trascorso la notte. Irma, questo il nome della ragazza, mentre cerca di far ripartire la sua bicicletta, la “Gina”, che l’ha lasciata a piedi e costretta a fermarsi, rimane affascinata dai racconti dello zingaro che, con l’aiuto di una sorta di scatola magica, è capace di far rivivere racconti ed emozioni. La guerra è appena trascorsa e tra racconti del giramondo appare quello che ricorda la famiglia Finzi e le sue vicissitudini durante la Seconda Guerra Mondiale. La vicenda di Samuele diventa così una storia da condividere e conservare perché, come dice la ragazza, se abbiamo gli stessi ricordi “è come avere un pezzo di vita insieme”. Tra musiche e immagini rivivono storie e ricordi perché non restino solo scritti sulle pagine ma possano rimanere incisi nel cuore, sarà così forte la voglia di trasmetterli perché non si ripeta l’orrore.

Biglietti www.teatridibari.it/ biglietto-dinamico/ Teatri di Bari è il primo teatro del Meridione ad adottare il biglietto dinamico

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro

Botteghino del Teatro Abeliano

info 080.542.7678

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19.30