I trulli appartengono al mondo: Alberobello riapre in rosso nel segno delle ciliegie

Il rosso delle ciliegie e dell’amore. L’amore per il proprio paese e il territorio. L’ultimo weekend di maggio è quello del rilancio. Per dare un segnale di rinascita nel lungo ponte del 2 giugno. E di speranza, soprattutto. Prove di ripartenza ad Alberobello dove i negozi di souvenir della Capitale dei trulli hanno deciso di alzare le saracinesche in questo fine settimana. Per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, il rione Monti torna a rivivere. Le piccole botteghe, che si trovano in quei vicoli «affollati» di trulli e che sono uno dei cinque siti di Alberobello patrimonio dell’Unesco, ci credono. Certo, la Capitale dei Trulli non è strapiena di gente come di solito capita in questo periodo dell’anno, ma l’auspicio è che si possa presto tornare a una rinnovata normalità e che Alberobello continui ad essere quello che è sempre stata: il simbolo della Puglia del mondo e uno tra i paesi più visitati con 2 milioni di turisti all’anno, di cui quasi la metà straniera. I negozi di souvenir hanno riaperto addobbando le vetrine e gli ingressi di colore rosso in omaggio al periodo delle ciliegie. Sono più di 60 in tutta Alberobello di cui la maggior parte ubicata nell’area tradizionalmente turistica, il rione Monti.