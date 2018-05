"Alberobello in Mongolfiera", una visita dall'alto poter assaporare il magnifico panorama della città dei trulli

In occasione dell’inaugurazione della galleria d'arte "Solo Arte" Ad Alberobello, “Unique eventi” ha pensato bene di creare un evento che veda come star della giornata una mongolfiera.

Una mongolfiera di certo sulla famosa capitale dei trulli, non si era mai vista prima d’ora!

Sarà possibile effettuare voli vincolati, in maniera da poter assaporare il magnifico panorama che Alberobello offre a tutto il mondo.

APERTURA PRENOTAZIONI ORE 16.00 IN LARGO MARTELLOTTA "LOCATION DELL'EVENTO"

PER INFO. 346/5377798 - 388/1797121