Musica e divertimento con 'Alberockbello', prelibatezze nostrane, birra artigianale locale, stand di artigianato e vinile

L'evento, come l'anno scorso, si terrà in pieno centro storico, nella zona trulli patrimonio UNESCO, in una villa immersa nel verde, Villa Donnaloja.

Prelibatezze nostrane, birra artigianale locale, stand dedicati all'artigianato e al vinile faranno da cornice a un evento da non perdere, per trascorrere un weekend pugliese all’insegna del rock e del divertimento in un'ambiente rilassante e stimolante, travolti dal sound rock e avvolti dalle emozioni che le canzoni trasmetteranno.



E per tutti i musicisti e i passanti la possibilità di suonare in un'area dedicata alle jam session il 6 e 7 Luglio dalle 13:00 in poi.

PROGRAMMA

5 LUGLIO

Dopo il successo dell'anno scorso del CONTEST di musica inedita, abbiamo riproposto il Music Contest 2019 Alberockbello: 6 band di musica inedita locali che, dopo aver superato le selezioni, si esibiranno sul palco di Alberockbello per vincere l'apertura del concerto di Alteria che si terrà il 7 Luglio.

6 LUGLIO

Chi segue l'evento sa che ogni anno omaggiamo un artista o una band della storia della musica rock, dedicando una serata dell'evento all'interpretazione di alcuni dei brani più importanti.

Quest'anno abbiamo scelto i Beatles per cui alle

ore 23:00 THE BEATLES | coro e musicisti Music Made

ore 22:00 INTROSPECTION e NO TYPE | band di musicisti Music Made

ore 21:00 Classici del rock | musicisti Music Made

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Saggi degli allievi di Music Made

7 LUGLIO

ore 22:15 Alteria

"Da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano." Rockit.it



ore 21:00 VINCITORE Music Contest 2019 Alberockbello



Il tutto per trascorrere tre giorni, dalla mattina alla sera, in un'ambiente rilassante e stimolante, travolti dal sound rock e avvolti dalle emozioni che le canzoni trasmetteranno.

Perchè la musica è vita e per viverla bisogna ascoltarla live



INGRESSO GRATUITO!



info: 3281312861 - 3314154151