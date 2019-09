Alberto Urso in concerto al TeatroTeam di Bari

ALBERTO URSO in concerto a Bari – Teatro Team “Solo Live Orchestra” il 22 ottobre alle ore 21:00



Il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi sarà in tour dopo l’estate. Il tenore italiano ha comunicato che 4 nuovi appuntamenti si aggiungono ai primi già annunciati, tutti in programma per il periodo autunnale. La dimensione teatrale è quella che attenderà Alberto Urso dopo l’estate all’insegna della promozione.

Il suo album, Solo, è ai vertici delle classifiche di vendita e verrà presentato dal vivo per la prima volta in occasione dei due live ciò comunicati che si terranno a Roma e a Milano. Oltre ai due appuntamenti noti, da oggi saranno disponibili in prevendita i biglietti per altri 4 spettacoli che si terranno nelle città di Bari, Torino, Firenze e Bologna.

Alberto si esibirà a Bari martedì 22 ottobre al Teatro Team; a Torino venerdì 25 ottobre al Teatro Colosseo; a Firenze domenica 27 ottobre al Teatro Verdi e a Bologna lunedì 28 ottobre al Teatro Europauditorium. Sul palco, Alberto Urso sarà accompagnato dall’orchestra.



I biglietti per le 4 nuove date sono disponibili in prevendita su Ticketone.it