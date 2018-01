Al Teatro Palazzo "Le donne erediteranno la terra" con Aldo Cazzullo

Il Teatro Palazzo comunica che lo spettacolo “Le donne erediteranno la terra” con Aldo Cazzullo e Beatrice Luzzi, in programma al Teatro Palazzo di Bari il 9 marzo 2018, è stato anticipato al giorno prima, giovedì 8 marzo alle 21 . I biglietti già acquistati mantengono la loro validità, senza necessità di essere convertiti. E’ comunque possibile chiederne il rimborso, sino al 1 marzo 2018, con le seguenti modalità. Per i biglietti acquistati on-line sul sito www.bookingshow.it, occorre seguire le istruzioni indicate sul sito. Per i biglietti acquistati nei punti vendita e box-office, occorre rivolgersi allo stesso punto vendita. Il Teatro Palazzo provvederà al rimborso dei soli biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro.

Per info 080.9753364, 366.1916284 o a info@teatropalazzo.com.