Alessandra Amoroso incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

Ritorna Alessandra Amoroso con un nuovo attesissimo disco di inediti. Anticipato dal singolo LA STESSA, il titolo dell’album è “10” come i suoi dieci anni di carriera, dall’inizio a oggi: un viaggio semprecondiviso con il suo pubblico, un percorso artistico di grande valore che l’ha consacrata come unadelle più importanti artiste della nuova generazione. In questo album, l’artista è anchecantautrice, infatti uno dei quattordici pezzi porta la sua firma.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

SABATO 13 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 15:00