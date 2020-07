Danzare sul prato e al tramonto con Alessandra Gaeta: il format online Dance First Think Later diventa un workshop al Lab Urbano Rigenera

Danzare al tramonto in un contesto urbano ma a contatto con elementi della natura. E’ quello che propone il workshop di danza contemporanea dal titolo “DANCE FIRST THINK LATER”. Ad idearlo è stata Alessandra Gaeta, danzatrice e autrice pugliese che condurrà chiunque vorrà avvicinarsi a questa disciplina in un percorso di quattro appuntamenti nell’arco di due settimane. Si parte il 16 luglio per proseguire il 17 e poi il 23 e 24 dello stesso mese. Il workshop, organizzato da Asteria Space, si svolgerà nel giardino del Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle al tramonto per tutte e quattro le giornate in programma. Ogni incontro durerà, infatti, dalle ore 18:00 alle 20:00, per un totale, quindi, di quattro lezioni, ciascuna da due ore.

Dunque, dopo il successo delle brevi lezioni in streaming, condotte dalla Gaeta durante il lockdown, il format #DANCE FIRST THINK LATER diventa un piccolo percorso per approfondire la propria architettura corporea. Al centro di questi incontri ci sarà una parte pratica e una breve parte teorica. Saranno incontri di training aperto a danzatori e non, aperto a tutti coloro che vogliono approcciarsi all'arte corporea del movimento. La prima parte prevede sempre un warm-up (riscaldamento) che subisce il fascino delle discipline come il pilates e lo yoga e approda poi ad una piccolissima parte di composizione ed esplorazione di alcuni elementi provenienti dal mondo della danza contemporanea. Infine si cercherà di comprendere cosa vuol dire comporre una partitura (scrittura corporea) e da dove poter partire. Esattamente come lo scrittore anche l'autore di danza compone e mette in fila una frase dopo l'altra. La seconda parte, più breve sarà dedicata alla lettura di alcuni dei più importanti testi che hanno contribuito alla mia formazione e che ancora sono parte fondante della mia ricerca. A margine delle ore di lavoro verrà enunciata la rules del giorno, presa dl libro omonimo del titolo del percorso, di Kathryn e Ross Petras.

Alessandra Gaeta è danzatrice, performer, autrice pugliese. Fondatrice del collettivo artistico Factor Hill di Palo del Colle (BA). Direttrice artistica della rassegna di Performing Arts “A Maglie Larghe” con sede principale a RIGENERA Laboratorio Urbano di Palo del Colle in provincia di Bari. La sua formazione la vede completare la Scuola Paolo Grassi di Milano, vincere una borsa di studio per l’ADF presso la DUKE UNIVERSITY del North Carolina (USA) ottenere la certificazione in Pedagogia del movimento a Roma. Ha danzato nella compagnia americana Archipelago Theater diretta da Ellen Hemphill. Danza come interprete per la compagnia Sonenalé e con/per diversi autori pugliesi. E’ autrice di ‘Twin3’ (2012)- ‘Dita di Miele’ (2016), ‘Yellow Limbo’ (2019), co-autrice di ‘Zona3’ (2017) insieme al gruppo VGA, co-autrice di PROCESSING DUO (2014) prima produzione del Collettivo Factor Hill, autrice di “In & OUT of borders” azione performativa produzione Factor Hill.

A conclusione del workshop sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione da parte di Asteria Space – Artists Management & Communication. E’ possibile iscriversi entro le ore 12:00 di lunedì 13 luglio. Per info costi e iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa di Asteria Space al numero 377 387 2180 o via mail scrivendo a info@asteriaspace.it