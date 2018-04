Il duo Deljavan-Cammarano in concerto all'auditorium Vallisa di Bari

Giovedì 20 aprile, alle 21, prosegue all'auditorium Vallisa di Bari la seconda stagione artistica dell'Associazione Culturale Italo-Spagnola (ACIS), presieduta da Antonella Sardelli, con la direzione artistica di Leonardo Grittani (infotel biglietti e abbonamenti: 328.595.93.59). Nel secondo appuntamento, intitolato La sonata del Silencio, si esibirà il duo formato da Daniela Cammarano (violino) e Alessandro Deljavan (pianoforte), con un programma molto ricercato, su musiche di Chopin, Mompou, De Falla, Fauré, Debussy, Turina.

Il titolo della serata prende spunto dai due personaggi (violino e pianoforte) del romanzo La Sonata del Silencio della scrittrice spagnola Paloma Sánchez-Garnica: questo concerto vuole essere un affascinate percorso fra i suoni ed i silenzi della musica spagnola e francese Saranno sottolineati il legame profondo fra le due culture, partendo dai lavori pianistici di Chopin e Mompou per poi condurre gli ascoltatori alla conoscenza ed al confronto delle opere per violino e pianoforte di De Falla, Faurè, Debussy e Turina. Sei compositori, sei grandi uomini tanto diversi quanto simili per certi tratti, le cui vite sono state reciprocamente influenzate, e che hanno a loro volta guidato e stimolato gran parte della successiva produzione artistica franco-iberica.

Venerdì 11 maggio, nel terzo appuntamento della stagione di ACIS, toccherà poi a «Música Callada», opera del grande compositore spagnolo Federico Mompou (1893-1987), quaderni di composizione che lo stesso autore definiva «una musica che non ha né aria né luce, un debole battito del cuore». Gli interpreti saranno Crescenza Guarnieri (testi e voce recitante), Marika Spadafino (soprano), Luciano Ancona (baritono), Leonardo Grittani (flauto),Nicola Fiorino (violoncello), Antonia Valente (pianoforte), e il Coro Dicunt.