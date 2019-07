Tra musica e parole, a Teatro Palazzo in scena l’attore Alessio Boni ed il cantautore e chitarrista Omar Pedrini con “66/67”

Prologo della stagione 2019-20 tra musica e parole per il Teatro Palazzo di Bari che il 1 novembre alle 21 ospiterà “66/67”, spettacolo nato dal sodalizio artistico e umano tra l’attore Alessio Boni ed Omar Pedrini, cantautore e chitarrista, ex leader dei Timoria. Un viaggio attraverso canzoni leggendarie diventate colonna sonora delle nostre vite, da John Lennon a Lou Reed, dai Pink Floyd a Simon & Garfunkel, da David Bowie a Bob Marley, dagli anni Sessanta ad oggi.

La voce di Alessio Boni per guidare il pubblico alla scoperta dei testi di questi capolavori, spesso poco conosciuti perché in lingua inglese e quindi non compresi da tutti, il carisma di Omar Pedrini, supportato da una band di grande potenza, per gustarli nella loro versione originale.

Info: 080/97.53.364 – 366/19.16.284 (si prega di riportare entrambi i numeri di telefono per le info, info@teatropalazzo.com).

