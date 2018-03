A Villa Massimi Losacco per il Soul Club l’esibizione di Alex Neri, dj, musicista, produttore e componente dei Planet Funk

Sabato 24 marzo, a Villa Massimi Losacco per il Soul Club, progetto dedicato al club e alla musica Black nelle sue varie sfaccettature, con un occhio particolare al Soul, funk, jazz, disco e un certo tipo di house music, sarà proposta l’esibizione di Alex Neri, dj, musicista, produttore e componente dei Planet Funk, che in circa venticinque anni di carriera ha girato il globo con la sua musica, lavorando nei migliori clubs, tanto da divenire uno degli esponenti italiani più famosi all’estero.

Avvicinatosi giovanissimo alla musica, grazie al padre impegnato nel settore del clubbing, ha imparato a suonare la tastiera.

Negli anni Alex Neri, ha lavorato incessantemente realizzando tracce e brani di successo. Ha preso parte al progetto Kamasutra, fortunata realtà discografica dei primi anni 90, successivamente, poi ha fondato i Planet Funk, con i quali, negli ultimi anni, è stato in testa a molte classifiche europee con il brano “These boots are made for walkie” e infine ha creato l’etichetta discografica Tenax Records, maturando nel tempo un proprio sound che lo contraddistingue.

Alex Neri si esibirà proponendo il suo djset, nel quale selezionerà brani da lui realizzati e personali remix, all’interno di una performance sempre molto apprezzata dal pubblico. Con lui, in consolle, si alterneranno anche i dj Andrea Fiorito, noto artista barese, con una lunga esperienza di vita e lavoro a Berlino, tra i promotori, insieme ad Alessio Artuso e Guido Losacco, del progetto Soul Club e il dj Alessandro Villari, in arte Villary.

Soul Club c/o Villa Massimi Losacco – Stradella Massimi Losacco, 8 – Bari

Infoline: 3497563301

Apertura: 23:00