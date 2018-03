Alfredo Colella alive • 88 gradi • Alberobello (Ba)

Venerdì 16 marzo 88 GRADI ospita Alfredo Colella.



Alfredo Colella da più di dieci anni è la voce e il leader della band barese U' Papun con cui ha realizzato gli album "Fiori innocenti", "Cabron!" e il recital "Far finta di essere Gaber".

Noti per la collaborazione con il rapper Caparezza nella song "L'appapparenza", gli U' Papun si sono esibiti sul palchi di tutta Italia, trasmessi da radio e tv, recensiti dalle migliori riviste del settore e hanno suonato di spalla a Marta sui Tubi, Morgan, James Senese, I Cani ed altri nomi importanti della scena

nazionale.

Insegnante di Songwriting presso l'accademia MAST di Bari, da diversi anni tiene workshop sulla scrittura delle canzoni anche all'interno di laboratori di scrittura creativa organizzati presso la Facoltà di lettere di Bari.

Blogger per il sito del service letterario torinese "Ricamo editoriale", gestisce la rubrica "Suoni Narranti".

Ha studiato dizione, doppiaggio e preso parte a laboratori teatrali con Michele Placido, Massimiliano Rossi, Roberto Corradino, Paolo Panaro, Damiano Nirchio e Cathy Marchand. Tra le diverse esperienze in campo recitativo è comparso nella serie tv prodotta da SKY "I delitti del Bar Lume" con l'attore Filippo Timi.



Via Piave, 12 - Alberobello (BA)

bar88gradi@gmail.com

327 368 4515



INGRESSO GRATUITO