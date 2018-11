Ali in radio dal 30 novembre con il primo singolo "Invisibile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da Venerdì 30 Novembre nelle radio italiane "Invisibile", il singolo d' esordio della cantautrice barese Alice Caroli, in arte ALI, brano che porta anche le firme di Francesco Ciccotti e Giovanni Germanelli. Un brano pop/rap, prodotto dallo stesso Ciccotti (Waves Music Center) che rappresenta in pieno il mondo dell' artista pugliese, giovanissima ma con numerose esperienze nel campo musicale. -Desiderare di “esistere” agli occhi di qualcuno che ha deciso di non vederci è come posizionare ogni obiettivo che possediamo, in una sola direzione, inquadrando il viso di quel qualcuno mentre lui ci sta sfocando, fino a renderci “INVISIBILE”-. Biografia: Alice Caroli, nata a Bari il 19.09.1996 e residente in Fasano (BR). È una cantautrice; all’età di sei anni ha iniziato a suonare la chitarra e all’età di sette ha iniziato a scrivere le mie prime canzoni. Dal 2016 lavora al suo progetto inedito con l’autore e produttore artistico Francesco Ciccotti, presso il Black Diamond Studio di Genova (GE); è chitarrista turnista presso stesso studio. Il 7 Novembre 2017 si è laureata alla specialistica di II Livello in Chitarra classica presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli (BA), con votazione di 110/110. Ha frequentato un anno di canto pop e quattro anni del corso pre accademico di Composizione classica presso stessa sede insieme allo studio del pianoforte come strumento complementare. Dal 2018 ha intrapreso i suoi studi con Danila Satragno presso Savona (SV) e ha iniziato il corso abilitante di 1° livello riguardante la metodologia Suzuki come insegnante di Chitarra Suzuki, presso Saluzzo (CN). Nell’anno accademico 2017/2018 ha frequentato un corso avanzato di lingua inglese con insegnante madrelingua presso la scuola “Fluent - Scuola di Lingue e Cultura” in Locorotondo (BA), per il conseguimento del Livello B2 della lingua inglese. È la presidente dell’associazione musicale Musima in Monopoli (BA) dove è anche insegnante di chitarra classica. Insegna chitarra anche nella scuola “Aphard Academy” di Ostuni (BR). - Il 7 Aprile 2006 ha vinto il 1° Premio, in qualità di chitarrista, del sesto Concorso Nazionale Europeo dell’Accademia Internazionale di Musica “Don Matteo Colucci”, in Torre Canne di Fasano (BR). - Il 16 Maggio 2008 ho vinto il 1° Premio del concorso Nazionale Musicale di Chitarra - categoria A, presso la Città di Casamassima (BA). - Il 31 Luglio 2016 ha vinto il 1° Premio del concorso “Puglia Festival” di Maglie dopo essersi esibita con un suo brano inedito (chitarra e voce); in giuria Giulio Nenna, compositore e sound designer. - Il 28 Maggio 2017 ha vinto il premio “Migliore cantautrice fra i quindici migliori cantanti o cantautori in Puglia”, conseguito presso gli studi televisivi Canale 7, in Monopoli (BA). - Il 17 Giugno 2018 ha vinto un “Riconoscimento speciale per l’originalità” dopo essersi esibita in qualità di chitarrista cantante alla prima edizione di “InCanta Faso” tenutasi in Piazza Ciaia presso Fasano (BR), in giuria Franco Fasano, Dario Salvatori, Ciro Greco, Domenico De Mola. - Il 29 Luglio 2018 è stata giudice ed ospite alla terza edizione del concorso canoro "Puglia Festival" di Maglie, dopo averlo vinto nel 2016.