Alice in Wonderland - rievocazione fiabesca

"C'è un posto che non ha eguali sulla terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio e per fortuna, NOI lo siamo"

Domenica 18 febbraio siete tutti invitati al "tavolo delle meraviglie". La rievocazione fiabesca liberamente ispirata al romanzo "Alice nel paese delle meraviglie" in collaborazione con l'Ass. Vitruvians.



• Una tavola apparecchiata di tutto punto per il thè e creature oniriche che si scambiano convenevoli...il resto scopritelo da voi!



• La serata è dedicata anche agli altri film di Tim Burton





Ingresso libero, consumazione obbligatoria

info e prenotazioni al 3298267576