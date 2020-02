La Compagnia Momix in scena al Teatro Petruzzelli con 'Alice'

ALICE di Moses Pendleton della COMPAGNIA MOMIX in scena al Teatro Petruzzelli di Bari

ideazione e direzione: Moses Pendleton

co-direzione: Cynthia Quinn

musiche: AA.VV.

collage musicale: Moses Pendleton

video design: Michael Korsch

costumi: Phoebe Katzin

Spettacolo in collaborazione con Duetto 2000



IN BREVE

Che ci racconta Alice? Moses Pendleton, direttore artistico di MOMIX, ha provato ad immaginarlo nel suo ultimo lavoro coreografico, ispirato proprio al celebre libro “Alice nel Paese delle meraviglie”.

Il reverendo Lewis Carroll, un compassato professore di matematica vissuto in epoca vittoriana, scelse una bimba di nome Alice di soli 10 anni come protagonista assoluta del suo racconto, un caleidoscopio di avventure sotterranee in un Paese fantasmagorico, popolato di personaggi singolari creati dalla vivida fantasia dello scrittore e che ruotano attorno alla bimba sperduta ognuno con la propria storia un po’ folle da raccontare, come il Bianconiglio, il Cappellaio matto, l’implacabile Regina di cuori e molti altri.

Moses Pendleton, il coreografo più immaginativo del mondo della danza, ha voluto curiosare nella tana del Bianconiglio, alla scoperta di un mondo magico e fantasioso dove il corpo umano è una materia in continua trasformazione e dove nulla è più come appare.

ORARI SPETTACOLI

MARTEDì 4 FEBBRAIO 2020 - 20:30 | turno A

MERCOLEDì 5 FEBBRAIO 2020 - 20:30 | fuori abb.

GIOVEDì 6 FEBBRAIO 2020 - 20:30 | fuori abb.

VENERDì 7 FEBBRAIO 2020 - 20:30 | turno B

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 - 16:00 | turno D

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 - 20:30 | fuori abb.

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 - 18:00 | turno C